22:44 (мск), источник: Lenta.Ru
«Отравителя» Скрипалей обнаружили на свадебных фото дочери генерала ГРУ
Анатолий Чепига, которого власти Британии считают причастным к отравлению
Фотографии со свадьбы были размещены в аккаунтах в социальных сетях, которые принадлежат друзьям дочери Аверьянова. Отмечается, что помимо самого Чепиги на снимках был виден список гостей, в котором указаны три человека с такой же фамилией: Андрей, Алексей и Галина. Предположительно, это жена и двое детей Анатолия Чепиги.
9 октября The New York Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщал, что в России существует элитное подразделение ГРУ номер 29155, которое «проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы». Собеседники издания утверждали, что отдел возглавляет
По словам источников, подразделение действует в течение 10 лет и имеет отношение к нескольким попыткам госпереворотов в европейских странах и отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились
Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.
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