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07:09 (мск), источник: РИА Новости

Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими американскими военными на трассе, которая соединяет города Манбидж и Кобани на северо-востоке Арабской республики, видеозапись опубликовало агентство Ruptly.

На кадрах видно, как бронеавтомобили с американскими флагами и пикапы с сирийскими солдатами движутся в противоположных направлениях, при этом военнослужащие двух стран никак не реагируют друг на друга.

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В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что «в основном вывел» американский контингент из Сирии. Он также подчеркнул, что не против того, чтобы сирийский лидер Башар Асад защищал курдов, против которых Турция начала военную операцию.

Ранее сирийские курды заявили о достижении соглашения с Дамаском о размещении сирийских войск на всей границе с Турцией для отражения атаки турецких войск. Сирийская правительственная армия в понедельник вошла в город Манбидж на севере Сирии, ранее подконтрольный курдской автономной администрации. До начала турецкой военной операции в городе базировались американские войска.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство"*. Позднее началась наземная часть операции. В субботу турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье Телль-Абъяд.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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