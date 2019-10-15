СК проводит обыски в 30 регионах по делу об отмывании денег ФБК

«(Следственные действия проходят. — Прим. ред.) в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования», — пояснила она.
Суд арестовал счета организации. Установлено, что на них поступали денежные средства из иностранных источников, отметила Петренко.
Кроме того, нескольких сотрудников фонда вызвали на допрос.
В августе сообщалось, что СК возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей. В ведомстве заявляли, что в 2016—2018 годах сотрудники фонда и другие «лица, имеющие отношение» к нему, получили от третьей стороны деньги в рублях и валюте, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем».
Для отмывания, по утверждению следователей, эти деньги внесли через банкоматы на счета в нескольких банках, после чего перевели в ФБК. Откуда именно поступили указанные средства, Следственный комитет планировал выяснить в ходе расследования. Ряд сотрудников ФБК вызывали на допрос в рамках этого дела.