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10:18 (мск), источник: РИА Новости

СК проводит обыски в 30 регионах по делу об отмывании денег ФБК

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В 30 регионах России проходят обыски в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств, за счет которых финансировался Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«(Следственные действия проходят. — Прим. ред.) в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования», — пояснила она.

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Суд арестовал счета организации. Установлено, что на них поступали денежные средства из иностранных источников, отметила Петренко.

Кроме того, нескольких сотрудников фонда вызвали на допрос.

В августе сообщалось, что СК возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей. В ведомстве заявляли, что в 2016—2018 годах сотрудники фонда и другие «лица, имеющие отношение» к нему, получили от третьей стороны деньги в рублях и валюте, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем».

Для отмывания, по утверждению следователей, эти деньги внесли через банкоматы на счета в нескольких банках, после чего перевели в ФБК. Откуда именно поступили указанные средства, Следственный комитет планировал выяснить в ходе расследования. Ряд сотрудников ФБК вызывали на допрос в рамках этого дела.

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