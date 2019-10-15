11:05 (мск), источник: BBC News Русская служба
Вор вынес офорт Сальвадора Дали из галереи в США за 32 секунды
Полиция
Цветной офорт оценивается в 20 тысяч долларов. Похищение было зафиксировано внешними камерами наблюдения: днем в воскресенье человек спортивного вида в синей футболке, шортах и бейсболке (и даже со свистком на шнурке) спокойно заходит в галерею. Тридцать две секунды спустя он так же неторопливо выходит из двери уже с гравюрой Дали в руках. Картина немаленькая — 50 см на 60 см.
«Это был центральный экспонат нашей специальной выставки Сальвадора Дали», — рассказала телекомпании ABC7 директор галереи Анжела Келлет. «Горящий жираф» (не единственная работа Дали с таким названием) был выставлен в центре зала на мольберте.
«Они как бы просто заглянули в галерею вдвоем, вероятно, для отвлечения сотрудников, и убежали слишком быстро, до того, как
Экспонат должен был быть прикреплен к мольберту тросом, но таинственным образом ни троса, ни карабина в момент похищения не было. Полиция выясняет, был ли трос отстегнут злоумышленниками заранее (возможно, они или сообщники уже заходили в галерею перед этим) или вор сумел обрезать трос за те 32 секунды, что он находился в помещении.
В 2012 году из галереи в
Одной из самых крупных краж работ великих художников XX века остается похищение одновременнно пяти полотен Пикассо, Матисса, Модильяни и Леже из Музея современного искусства в Париже.
Их общая стоимость может достигать 100 млн евро, а возможно, и больше. Полиция нашла вора: он утверждал, что в панике выбросил украденное в мусорный контейнер. Полотна считаются утраченными.