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11:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

Вор вынес офорт Сальвадора Дали из галереи в США за 32 секунды

Полиция Сан-Франциско расследует дерзкую кражу: средь бела дня работу испанского художника «Горящий жираф» вынесли с выставки, где этот офорт был центральным экспонатом.

Источник: INA

Цветной офорт оценивается в 20 тысяч долларов. Похищение было зафиксировано внешними камерами наблюдения: днем в воскресенье человек спортивного вида в синей футболке, шортах и бейсболке (и даже со свистком на шнурке) спокойно заходит в галерею. Тридцать две секунды спустя он так же неторопливо выходит из двери уже с гравюрой Дали в руках. Картина немаленькая — 50 см на 60 см.

«Это был центральный экспонат нашей специальной выставки Сальвадора Дали», — рассказала телекомпании ABC7 директор галереи Анжела Келлет. «Горящий жираф» (не единственная работа Дали с таким названием) был выставлен в центре зала на мольберте.

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«Они как бы просто заглянули в галерею вдвоем, вероятно, для отвлечения сотрудников, и убежали слишком быстро, до того, как кто-то успел что-либо заметить», — говорит Келлет.

Таинственные похищения

Экспонат должен был быть прикреплен к мольберту тросом, но таинственным образом ни троса, ни карабина в момент похищения не было. Полиция выясняет, был ли трос отстегнут злоумышленниками заранее (возможно, они или сообщники уже заходили в галерею перед этим) или вор сумел обрезать трос за те 32 секунды, что он находился в помещении.

В 2012 году из галереи в Нью-Йорке была похищена картина Сальвадора Дали «Портрет дона Хуана Тенорио», неделю спустя владельцы галереи получили ее обратно по почте. Портрет был прислан с фиктивного адреса в Европе и был в ценности и сохранности.

Одной из самых крупных краж работ великих художников XX века остается похищение одновременнно пяти полотен Пикассо, Матисса, Модильяни и Леже из Музея современного искусства в Париже.

Их общая стоимость может достигать 100 млн евро, а возможно, и больше. Полиция нашла вора: он утверждал, что в панике выбросил украденное в мусорный контейнер. Полотна считаются утраченными.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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