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10:33 (мск), источник: Интерфакс

В Красноярске задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины до смерти

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Полиция задержала подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Красноярске, после которого он скончался в больнице, а сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Расследование уголовного дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Также расследование находится на контроле краевой прокуратуры.

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Как уточнили в МВД, в полиции назначена служебная проверка, чтобы выяснить, почему изначально подозреваемым была избрана мера пресечения, не связанная с ограничением свободы.

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Дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» было возбуждено 10 октября, после того как избитый двумя приятелями 31-летний житель Красноярска скончался в больнице. По данным ведомства, инцидент произошел в середине сентября в доме погибшего. Вначале дело расследовали в полиции, затем его передали в СК.

При этом в соцсетях и местных СМИ появилось видео, предположительно, с места данного преступления, где двое испачканных кровью молодых людей снимают себя на телефон и показывают мужчину, лежащего в квартире без сознания. Пользователи соцсетей утверждают, что один из участников избиения — сын депутата райсовета в Красноярском крае и бывшей судьи, ныне адвоката. Интернет-пользователей возмутило, что в настоящее время участники инцидента, подозреваемые в убийстве находятся на свободе — под подпиской о невыезде. Столь мягкую меру пресечения некоторые СМИ и соцсети связали с родственными связями участников избиения.

К настоящему моменту видео избиения приобщено к делу.

Кроме того, в пресс-службе краевого главка СКР уточнили, что один из задержанных ранее был судим за мошенничество и грабеж, а второй за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

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