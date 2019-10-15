13:44 (мск), источник: Ведомости
Против экс-губернатора Челябинской области возбудили дело по материалам ФАС
Это подтвердил руководитель ведомства Игорь Артемьев.
Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского действительно возбуждено уголовное дело, подтвердил ТАСС руководитель ФАС Игорь Артемьев во время рабочей поездки в Крым. «Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено. Насколько я могу знать, оно активно расследуется», — сказал он, отвечая на вопрос о возбуждении дела по материалам проверки ФАС.
О том, что против Дубровского, который был главой Челябинской области с 2014 по 2019 г., возбуждено уголовное дело, в пятницу сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов. По его словам, следственный департамент МВД возбудил дело по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ). Ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд руб., сказал Трунов.
Трунов не работает адвокатом Дубровского. Он представлял в суде интересы другого
Кирилл Буланов