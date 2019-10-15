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13:44 (мск), источник: Ведомости

Против экс-губернатора Челябинской области возбудили дело по материалам ФАС

Это подтвердил руководитель ведомства Игорь Артемьев.

Источник: Пресс-служба Президента России

Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского действительно возбуждено уголовное дело, подтвердил ТАСС руководитель ФАС Игорь Артемьев во время рабочей поездки в Крым. «Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено. Насколько я могу знать, оно активно расследуется», — сказал он, отвечая на вопрос о возбуждении дела по материалам проверки ФАС.

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О том, что против Дубровского, который был главой Челябинской области с 2014 по 2019 г., возбуждено уголовное дело, в пятницу сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов. По его словам, следственный департамент МВД возбудил дело по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ). Ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд руб., сказал Трунов.

Трунов не работает адвокатом Дубровского. Он представлял в суде интересы другого экс-губернатора Челябинской области — Михаила Юревича, который руководил регионом в 2010—2014 гг. и был фигурантом дела о взятке. Адвокат Дубровского Рустам Курмаев, комментируя высказывание Трунова, заявил, что не знает о возбуждении дела. «Мы были крайне удивлены, что какой-то адвокат [Трунов], который к нам не имеет никакого отношения, дает комментарии», — отметил он.

Кирилл Буланов

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