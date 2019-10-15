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16:53 (мск), источник: РИА Новости

В Белоруссии освободили россиянку, задержанную по запросу США

МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Задержанную в Белоруссии гражданку России Анну Богачеву освободили, сообщил РИА Новости официальный представитель Генпрокуратуры республики Дмитрий Брылев.

Источник: РИА Новости

«Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи», — уточнил он.

Собеседник агентства добавил, что сейчас решается вопрос о прекращении в отношении Богачевой международного розыска на территории Белоруссии.

О задержании россиянки стало известно во вторник. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, рассказал, что это произошло по запросу США и связано с расследованием Роберта Мюллера.

Американские спецслужбы и спецпрокурор Мюллер несколько лет занимались делом о «вмешательстве» Москвы в выборы президента США в 2016 году. Прямых доказательств никто так и не предоставил, из опубликованных докладов следует, что из России могло оказываться влияние через соцсети. В итоге обвинения в мошенничестве и сговоре против Вашингтона предъявили трем компаниям и 13 россиянам, в том числе Богачевой.

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