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19:37 (мск), источник: BBC News Русская служба

СМИ: на майора Дымовского завели уголовное дело, он вез взрывчатку

Как сообщают СМИ, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хранении боеприпасов в отношении бывшего сотрудника МВД из Новороссийска Алексея Дымовского, который 10 лет назад прославился видеообращением к Владимиру Путину о коррупции в милиции.

Источник: РИА "Новости"

«Дымовский задержан, в Новороссийске с ним проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (“Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов”)», — сказал ТАСС анонимный источник в экстренных службах региона.

Ранее во вторник сам майор Дымовский сообщил изданию «Коммерсант-Юг», что его задержали, но он говорил о другой части статьи — 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Тротил в овраге

Первые сообщения о задержании известного разоблачителя появились накануне. В социальных сетях было опубликовано видео досмотра вещей Дымовского в такси — как писал «Коммерсант», в него нашли две сумки с неизвестным веществом, похожим на тротил.

При этом Дымовский еще до обысков выложил в YouTube видеообращение, в котором заявил, что направляется в полицию сдавать крупную партию тротила.

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Из видео следовало, что в конце 2016 года от одного из бывших коллег он узнал, что на окраине Новороссийска в овраге лежат вещественные доказательства по уголовному делу, которые до этого хранились в подвале экспертно-криминалистического отдела городского управления полиции.

«Я приехал сюда, провел где-то около двух или трех часов. Прошел от начала карьера, дошел до конца и нашел несколько сумок», — рассказал Дымовский. Он утверждает, что в одной из сумок были патроны, в другой — несколько кусков взрывчатого вещества. А именно — тротил.

Далее бывший милиционер заявил, что сначала собирался использовать его для того, чтобы «привести народ к власти», но теперь решил «добровольно выдать тротил».

Во вторник Дымовский, который и ранее был склонен к эпатажным заявлениям, пояснил, что версию о борьбе за народовластие он придумал только для того, чтобы привлечь внимание СМИ. В разговоре с «Коммерсантом-Юг» он сказал, что не собирался использовать тротил для организации взрывов.

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Кто такой Дымовский

Дымовский прославился осенью 2009 года, записав видеообращение к Путину, который тогда занимал пост премьер-министра, и выложил его в YouTube. Он жаловался на коррупцию в милиции и приводил примеры из собственной жизни.

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«Давайте сделаем независимое расследование по всей нашей России», — обращался он к Путину и просил переговорить с ним «с глазу на глаз».

Видео Дымовского вызвало большой резонанс, после чего он отправился в своеобразный тур по регионам России. Его приглашали на пресс-конференции, где майор рассуждал о том, как нужно бороться с коррупцией в России.

Офицер был уволен из МВД, в начале 2010 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием своего должностного положения, которое было прекращено из-за истечения срока давности. ТАСС пишет, что в какое-то время отставной майор Дымовский занялся народным целительством.

В 2014 году Дымовский уехал на Алтай, где начал искать себя, пишет новороссийская «Наша газета». Затем он вернулся в Новороссийск и поселился в пригороде, где занялся огородом, развел птицу и стал готовить натуральные лекарства из трав. По данным издания, за это его стали называть Шаманом.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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