Под Кировом в крови сбитого полицейским мальчика нашли этанол, пишут СМИ

Специалисты пока не установили, как 0,51 промилле этанола оказалось в организм ребенка.
В местной прокуратуре отказались комментировать результаты анализов.
«В настоящее время по делу ведутся следственные действия. Материалы данного уголовного дела представляют тайну следствия», — говорится в сообщении.
При этом в прокуратуре считают, что поднятая «шумиха» совершенно необоснованна, так как родителям погибшего мальчика дали полный развернутый ответ о всех этапах следствия.
По мнению адвоката Федора Коновалова, содержание этанола в крови погибшего могло оказаться превышено в результате брожения.
«Однако даже если гипотетически допустить, что ребенок был пьяный, это никаким образом не влияет на квалификацию действий водителя и ход дела», — подчеркнул он.
Трагедия произошла 13 июля в села Буйское в Уржумском районе. Мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 45-летний полицейский. Ребенок получил многочисленные травмы, врачам не удалось его спасти. Следователи продолжают расследование уголовного дела.