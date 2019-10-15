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19:48 (мск), источник: РИА Новости

Под Кировом в крови сбитого полицейским мальчика нашли этанол, пишут СМИ

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области. Об этом сообщает «КП».

Специалисты пока не установили, как 0,51 промилле этанола оказалось в организм ребенка.

В местной прокуратуре отказались комментировать результаты анализов.

«В настоящее время по делу ведутся следственные действия. Материалы данного уголовного дела представляют тайну следствия», — говорится в сообщении.

При этом в прокуратуре считают, что поднятая «шумиха» совершенно необоснованна, так как родителям погибшего мальчика дали полный развернутый ответ о всех этапах следствия.

По мнению адвоката Федора Коновалова, содержание этанола в крови погибшего могло оказаться превышено в результате брожения.

«Однако даже если гипотетически допустить, что ребенок был пьяный, это никаким образом не влияет на квалификацию действий водителя и ход дела», — подчеркнул он.

Трагедия произошла 13 июля в села Буйское в Уржумском районе. Мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 45-летний полицейский. Ребенок получил многочисленные травмы, врачам не удалось его спасти. Следователи продолжают расследование уголовного дела.

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