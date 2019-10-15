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22:02 (мск), источник: РИА Новости

Появились фото подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Управление Следственного комитета по Свердловской области опубликовало фотографии подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной, пропавшей в Екатеринбурге после попытки продать автомобиль.

Источник: Следственный комитет РФ

Ранее днем полицейские задержали троих официально не работающих местных жителей — двоих мужчин и одну женщину. По предварительной информации, они убили Каторгину, чтобы похитить ее автомобиль.

В ближайшее время им предъявят обвинение по статьям «убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем», а также «разбой». Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.

Вечером 10 октября 27-летняя Ксения Каторгина уехала с работы на автомобиле Audi в Орджоникидзевский район Екатеринбурга. Она хотела продать машину, чтобы погасить часть ипотечного кредита. После этого она перестала выходить на связь. Проданную машину со следами крови нашли в Челябинске. Затем в канализационном коллекторе в Екатеринбурге обнаружили тело пропавшей женщины. У Каторгиной осталась несовершеннолетняя дочь.

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