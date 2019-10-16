В МВД прокомментировали скандал со сбитым в Кировской области ребенком

По данным следствия, в июле в Кировской области машина сбила 6-летнего мальчика, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следствием установлено, что за рулем автомобиля находился полицейский.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы по делу сбитого в Кировской области мальчика, в крови которого, по данным СМИ, нашли алкоголь.
«В УМВД России по Кировской области по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 июля в селе Буйское Уржумского района с участием майора полиции, была проведена служебная проверка. Установлено, что сотрудник, находясь в очередном отпуске, на личном автомобиле двигался по главной дороге села без нарушений правил дорожного движения. На одном из перекрестков со второстепенной дороги неожиданно выехал велосипедист. В результате столкновения ехавший на велосипеде 6-летний мальчик получил травмы и, несмотря на оказанную первую помощь, скончался», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что после ДТП сотрудник полиции прошел медицинское освидетельствование, наличие алкоголя в его организме не обнаружено.
«По предварительным данным, он не имел реальной возможности предотвратить столкновение. От исполнения служебных обязанностей он не отстранен, продолжает выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции. Вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности будет решен после принятия процессуального решения по расследуемому следственными органами уголовному делу», — отмечается в сообщении ведомства.