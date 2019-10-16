Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Московские активисты борются против системы распознавания лиц В Москве активисты пытаются через суд запретить камеры наблюдения с функцией распознавания лиц
Фоторепортажи
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
12На скорую лапу: москвичи пробежались с собаками ради благотворительности
09:34 (мск), источник: РИА Новости

В МВД прокомментировали скандал со сбитым в Кировской области ребенком

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Майор полиции, в июле насмерть сбивший ребенка в Кировской области, не мог предотвратить столкновение, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным следствия, в июле в Кировской области машина сбила 6-летнего мальчика, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следствием установлено, что за рулем автомобиля находился полицейский.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы по делу сбитого в Кировской области мальчика, в крови которого, по данным СМИ, нашли алкоголь.

Читайте также
Под Кировом в крови сбитого полицейским мальчика нашли этанол, пишут СМИ

«В УМВД России по Кировской области по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 июля в селе Буйское Уржумского района с участием майора полиции, была проведена служебная проверка. Установлено, что сотрудник, находясь в очередном отпуске, на личном автомобиле двигался по главной дороге села без нарушений правил дорожного движения. На одном из перекрестков со второстепенной дороги неожиданно выехал велосипедист. В результате столкновения ехавший на велосипеде 6-летний мальчик получил травмы и, несмотря на оказанную первую помощь, скончался», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что после ДТП сотрудник полиции прошел медицинское освидетельствование, наличие алкоголя в его организме не обнаружено.

«По предварительным данным, он не имел реальной возможности предотвратить столкновение. От исполнения служебных обязанностей он не отстранен, продолжает выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции. Вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности будет решен после принятия процессуального решения по расследуемому следственными органами уголовному делу», — отмечается в сообщении ведомства.

 'Семьянин, работал таксистом': кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi
В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни
ООН поддержала Россию по вопросу невыдачи американских виз
В Гидрометцентре пообещали необычный ноябрь
Военного техника обязали заплатить Минобороны за разбитый Ан-26
Украинский игрок отреагировал на стремление россиян «взять Евро»
Ким Чен Ын поднялся на священную гору верхом на коне
Раскрыты катастрофические последствия глобального оледенения
Здоровье
У Заворотнюк не было ни комы, ни паралича Родственники впервые прокомментировали болезнь актрисы.
WOWSale
9 самых странных аксессуаров для смартфона c AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
«Красивые» номера предложили продавать через госуслуги Минэкономразвития предлагает другой путь - аукционы, но в МВД такую идею не поддерживают
Кино
Асмус, Шепелев, Собчак на премьере фильма «Текст» Звезды поддержали одну из самых ожидаемых киноновинок сезона
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Не приятная ситуация для меня 221
Школа 178
Не могу простить дочь 170
Глубинка Австралии 133
Леди
Офисный дресс-код: звезды, которые знают, как выглядеть сексуально в костюме Совсем необязательно страдать, если твоя работа подразумевает строгий дресс-код
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь