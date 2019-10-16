10:09 (мск), источник: ТАСС
В ходе акций протеста в Каталонии пострадали не менее 125 человек
Каталонские власти уточнили, что больше всего людей обратились за помощью в Барселоне.
МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 125 человек пострадали во вторник и в среду в ходе акций протеста в Каталонии против вердикта лидерам сепаратистского движения, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года. Об этом сообщили каталонские власти.
По их информации, больше всего людей обратились за помощью в Барселоне — 74. Также сообщалось о 72 сотрудниках правоохранительных органов, которые пострадали во время протестов. В МВД Испании уточнили, что со вторника был задержан 51 человек.
Вечером в разных городах Каталонии демонстрации переросли в беспорядки. Участники акции сооружали баррикады, поджигали мусорные контейнеры, бросали бутылки и банки в полицейских.
Глава правительства Каталонии Ким Торра созвал экстренное заседание, на которое приглашены некоторые члены регионального кабмина, чтобы обсудить происходящее в автономии.
Акции проходят в Каталонии после того, как Верховный суд Испании 14 октября вынес вердикт в отношении региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил