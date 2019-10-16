ФСБ отчиталась о предотвращении 39 терактов с начала 2019 года

«В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности», — сказал Бортников в среду, выступая на XVIII международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.
Также, по его словам, ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах РФ.
Директор ФСБ сообщил, что в текущем году спецслужбам во взаимодействии с Генпрокуратурой и Роскомнадзором был ограничен доступ к более 8 тыс. интернет-ресурсов «деструктивной направленности».
Также были блокированы счета почти 5,5 тыс. человек, подозреваемых в причастности к терроризму.