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13:20 (мск), источник: РИА Новости

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.

Источник: РИА Новости

Как сообщила представитель надзорного ведомства Елена Малык в программе «Эфир», мошенники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты. Банкомат такую банкноту воспринимает как настоящую, принимает ее и сумма зачисляется на счет.

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Затем злоумышленники снимают деньги в другом банкомате уже настоящими купюрами.

Выявить такое преступление можно только после того, как наличность в устройстве заканчивается и начинается пересчет, пояснила Малык.

Она сообщила также, что в первом полугодии текущего года ущерб от преступлений в банковской сфере превысил показатели 2018 года и составил более 154 миллиардов рублей. В Генпрокуратуре считают, что рост связан, в том числе, с улучшением качества работы по выявлению таких преступлений.

Как ранее сообщили в Центробанке, количество фальшивых дензнаков в России за год сократилось на 15%, чаще всего подделываются банкноты крупных номиналов.

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