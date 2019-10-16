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16:27 (мск), источник: BBC News Русская служба

Немецкая полиция расследует таинственные смерти на почтовом складе

Двое сотрудников службы курьерской доставки умерли и один госпитализирован в городе Хальденслебене на востоке Германии. В посылках найден яд, но его слишком мало для смертельного исхода, говорят медики.

Источник: EPA

Служба курьерской доставки Hermes экстренно закрыла свой почтовый склад на востоке Германии после того, как за один день двое сотрудников умерли на рабочем месте и еще одному стало плохо.

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Во вторник с разницей в несколько часов скоропостижно скончались двое мужчин: сначала 58-летний рабочий потерял сознание на складе и умер, затем 45-летний сотрудник был найден мертвым в фургоне почтовой доставки, на водительском месте.

Их смерти полиция официально зарегистрировала как произошедшие по неизвестной причине, идет расследование несчастного случая.

Во вторник утром внезапно почувствовал острое недомогание еще один работник склада, однако полиция утверждает, что он уже страдал от нескольких болезней ранее и в его случае обращение к врачам не вызвало подозрений.

На складе фирмы Hermes в Хальденслебене (неподалеку от Марбурга) работает 3 тыс. человек. В качестве меры предосторожности руководство временно закрыло склад.

Команда из 120 пожарных прибыла расследовать обстоятельства чрезвычайной ситуации: они проверили помещения склада и фургон на предмет токсического загрязнения.

Второй умерший сидел на месте водителя в фургоне | Источник: EPA
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Они вскрыли посылки и конверты, которые умерший водитель автомобиля вез адресатам, и обнаружили в одной из них некое ядовитое вещество.

Однако количество этого яда настолько мало, что оно не опасно для людей и не могло вызвать летальный исход, утверждает полиция.

Проводится вскрытие тел умерших мужчин, но первоначальный осмотр показал, что две смерти не связаны друг с другом. Медики не нашли специфических признаков отравления.

Власти продолжают уголовное расследование и исследование мест происшествия на предмет наличия опасных химических веществ.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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