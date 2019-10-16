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20:11 (мск), источник: РИА Новости

В ДТП с троллейбусом в Чебоксарах пострадали 26 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт — РИА Новости. В Чебоксарах троллейбус врезался в столб, пострадали 26 человек, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской Республики.

Источник: ГУМЧС России по Республике Чувашия

ДТП произошло на проспекте Тракторостроителей. По информации регионального управления ГИБДД, у водителя троллейбуса свело ногу и он не справился с управлением.

Всех пострадавших, в том числе семерых несовершеннолетних, доставили в больницу. Они получили незначительные травмы и ушибы.

На месте аварии работают девять бригад скорой и психологи.

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