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19:08 (мск), источник: РИА Новости

«Опер не виноват». Что не так в деле кировского «пьяного» мальчика

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Виктория Дубовская. Следственный комитет России взял на особый контроль уголовное дело о гибели шестилетнего мальчика, сбитого полицейским в Кировской области. ДТП произошло в середине июля, однако заговорили о нем спустя три месяца — после того, как в соцсетях распространились результаты экспертизы, согласно которым ребенок в момент аварии был пьян.

РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Лишние промилле

По версии следствия, 13 июля Кирилл (имя изменено) около двух часов дня выехал на велосипеде в селе Буйское на дорогу и попал по колеса Nissan. За рулем автомобиля находился 45-летний майор полиции Сергей Мельников. Прибывшим на место аварии медикам ребенка спасти не удалось — он умер спустя несколько минут.

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Кирилл жил с мамой в поселке Демьяново, а в Буйском в тот день гостил у бабушки. Мельников тоже не местный — в середине июля он отправился в отпуск на машине и просто проезжал через село.

Уголовное дело возбудили по части третьей статьи 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание — пять лет колонии.

По данным полиции, сразу после ДТП Мельников прошел экспертизу, которая показала, что он был трезв. А через полтора месяца родителям мальчика сообщили, что в крови Кирилла было 0,51 промилле этанола — это считается легкой степенью алкогольного опьянения.

Семью погибшего это, мягко говоря, возмутило. Кроме того, родственники не согласились с заключением по следственному эксперименту. Отец мальчика утверждает, что в нем участвовал ребенок более крупного телосложения на большом велосипеде, из-за чего выводы комиссии в корне неверны.

Место ДТП в селе Буйское | Источник: ГИБДД по Кировской области

«Не мог объехать»

Родители не могут поверить, что их сын был пьян, и требуют справедливого наказания для виновника ДТП. После аварии майора не только не арестовали, но даже не отстранили от службы.

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В УМВД по Кировской области подтверждают, что Мельников продолжает работать в одном из областных пунктов полиции. По мнению руководства, наказывать его преждевременно, так как велосипедист выехал со второстепенной дороги неожиданно, поэтому шансов уйти от столкновения у водителя не было. Окончательное решение примут после завершения расследования.

Дело о смертельном ДТП сейчас передано в Первый отдел СУ СК России по Кировской области. Результаты экспертизы на алкоголь там пока не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.

По словам независимого судэмедэксперта, около 0,51 промилле в крови абсолютно ни о чем не говорит.

«Считается, что при 0,49 человек трезв, а уже при 0,51 — пьян, — объяснил он РИА Новости. — Однако это все очень условно, нельзя сказать, что тот, у кого такие показатели, действительно выпил. Стоит отметить, что подобные исследования проводят независимые лаборатории, результат выдает машина — ошибка возможна».

Заключение судебно-медицинской экспертизы о наличии алкоголя в крови мальчика, погибшего в ДТП в Кировской области

При этом в опубликованных документах нет прямых выводов о том, что ребенок употреблял какой-либо алкоголь.

Следователи планируют повторную судебно-медицинскую экспертизу, однако, скорее всего, это не получится. Прошло слишком много времени — образцы в лабораториях, по словам экспертов, хранят в течение месяца, после чего уничтожают.

Начальник Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Алексей Мальцев отказался комментировать эту историю, но отметил, что 0,51 промилле этанола может быть не связано с приемом алкоголя.

Дело Алисовой

Напомним, похожая трагедия случилась в марте 2017-го в Балашихе, где местная жительница Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего мальчика.

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Первичная судмедэкспертиза выявила в крови ребенка алкоголь, причем в дозе, «соответствующей сильной степени опьянения». Позже комплексная судебная экспертиза этот вывод опровергла.

Было возбуждено сразу два уголовных дела.

Первое — в связи со смертельным ДТП. Алисова так и не признала вину, однако с ее доводами суд не согласился. Приговор — три года колонии-поселения.

Второе — о преступной халатности при проведении экспертизы. Врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова заподозрили в умышленной порче образцов крови, однако после тщательной проверки выяснилось: спирт попал в анализы по ошибке.

По мнению следствия, Клейменов как минимум должен был усомниться в полученных результатах: при 2,7 промилле спирта в крови ребенок такого возраста впал бы в кому. В мае этого года судмедэксперта осудили на десять месяцев исправительных работ.

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