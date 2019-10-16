18:36 (мск), источник: Ведомости
В Северодвинске задержаны трое американских дипломатов
Их сняли с поезда в связи с въездом на режимную территорию.
Трое американских дипломатов —
Инцидент произошел 14 октября около 18:00. Дипломаты были сняты с поезда «Ненокса — Северодвинск» на железнодорожной станции Северодвинск. Причина задержания — въезд на режимную территорию, уточняет агентство. После проверки документов дипломаты были отпущены.
Телеканал поясняет, что Северодвинск входит в перечень территорий с регламентированным посещением для иностранцев. Задержанные, по данным телеканала, не предоставили необходимые для пребывания в городе документы.
Ненокса — село в 40 км от Северодвинска. Около села расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России, где в августе произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате погибли пять сотрудников «Росатома». Минобороны также сообщило о гибели двух человек. Входят ли в их число погибшие сотрудники «Росатома», не уточнялось. После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное превышение уровня радиации, однако вскоре он пришел в норму.
Ангелина Кречетова