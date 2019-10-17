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03:06 (мск), источник: BBC News Русская служба

Протесты в Барселоне: демонстранты поджигают машины и строят баррикады

В Барселоне в ночь на четверг обострились столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии. На кадрах с места событий видно, что на центральных улицах города горят машины и мусорные баки.

Источник: AFP 2019

Протесты по всей Каталонии продолжаются уже третий день. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с референдумом о независимости в 2017 году, который власти королевства признали незаконным.

Противостояние обострилось после задержания прошлой ночью 51 демонстранта. Председатель правительства Каталонии вслед за приговоренными лидерами движения за независимость региона призвал прекратить насилие. Правительство рассматривает все возможные варианты развития событий.

Полицейские сообщают, что протестующие используют «коктейли Молотова». Демонстранты вновь перегородили центральные улицы города баррикадами и подожгли несколько машин. Есть пострадавшие, но их точное число пока не известно.

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Беспорядки также произошли вечером в среду в Жироне, Ллейде, Таррагоне, и других городах автономной области.

В понедельник несколько тысяч протестующих прошли маршем от центра города к аэропорту Эль-Прат и заблокировали его в знак протеста против приговора лидерам сепаратистов.

Во вторник вечером протесты продолжились и переросли в стычки с полицией на центральных улицах. Утром в среду каталонская полиция объявила, что за ночь был задержан 51 участник протеста.

Днем в среду демонстранты заблокировали железнодорожные пути и другой транспорт, а вечером соорудили баррикады. Большинство из протестующих — молодые люди, сообщают корреспонденты местных СМИ.

Каталонские политики, как и ранее осужденные лидеры движения за независимость Каталонии, призвали протестующих прекратить насилие.

«Протест должен быть мирным. Нельзя допускать, чтобы определенные группы наносили ущерб имиджу движения за независимость. Мы не должны допускать инцидентов, подобных тем, которые мы видим. Нет оправдания поджогам машин и акциям вандализма», — заявил глава женералитета Каталонии Ким Торра в ночь на четверг.

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес заявил, что правительство страны готово действовать решительно.

«Каталонцы и испанское общество должны знать, что правительство рассматривает все возможные сценарии», — заявил Санчес на пресс-конференции в Мадриде.

Источник: AFP 2019

В среду участники акций протеста заблокировали автомагистраль AP-7, которая идет вдоль средиземноморского побережья Испании и является частью европейского маршрута E15, соединяющего север Великобритании и юг Испании.

«Правительство будет соблюдать права граждан на мирный протест, но планирует пресекать действия групп, прибегающих к насилию. Они хотят, чтобы мы поддались на их провокацию и втянулись в круговорот насилия», — заявил Санчес.

Источник: AFP 2019

В понедельник испанский Верховный суд приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к тюремным срокам от девяти до 13 лет заключения. Все они отвергли предъявленные им обвинения.

Среди приговоренных — бывший спикер парламента Каталонии, бывший глава каталонского МВД, бывший министр юстиции Каталонии и еще ряд министров регионального правительства.

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