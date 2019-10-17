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10:33 (мск), источник: Интерфакс

В СК назвали основную причину смерти пассажиров разбившегося в «Шереметьево» SSJ-100

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU — Большинство пассажиров самолета SSJ-100, разбившегося в мае при посадке в аэропорту «Шереметьево», погибли от дыма и огня, не успев подняться с кресел, сообщил руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета (СК) Зигмунд Ложис.

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«Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика», — сказал Ложис в интервью, опубликованном в четверг в газете «Коммерсантъ».

По его словам, «все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее».

5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в «Шереметьево», где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек из 78 находившихся на борту. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.

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Глава Минпромторга Денис Мантуров в июне после публикации предварительного отчета Межгосударственного авиационного комитета заявил, что командир SSJ-100 «Аэрофлота» мог продолжать полет, не возвращаясь в «Шереметьево», поскольку системы самолета работали штатно.

2 октября в пресс-службе СК сообщили, что следствие возложило вину за гибель 41 человека на командира корабля Дениса Евдокимова — ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

По версии следствия, 5 мая Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта «Шереметьево». «Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета», — говорится в пресс-релизе.

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