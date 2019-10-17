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15:52 (мск), источник: RNS

В ФСБ рассказали о помощи США в борьбе с терроризмом

США предоставили России информацию о ряде лиц, которые готовили террористические атаки в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова.

«Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны», — сказал Бортников журналистам после прошедшего в Сочи XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов — иностранных партнеров ФСБ России.

По его словам, такой обмен информацией между сторонами происходит не в первый раз.

Ранее Вашингтон оказывал содействие российским службам в расследовании готовившегося теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, напоминает агентство. В свою очередь, российская сторона помогала США после теракта на марафоне в Бостоне. Как отметил Бортников, такое взаимодействие налажено и со спецслужбами других стран.

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