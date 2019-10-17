15:52 (мск), источник: RNS
В ФСБ рассказали о помощи США в борьбе с терроризмом
США предоставили России информацию о ряде лиц, которые готовили террористические атаки в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова.
«Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны», — сказал Бортников журналистам после прошедшего в Сочи XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов — иностранных партнеров ФСБ России.
По его словам, такой обмен информацией между сторонами происходит не в первый раз.
Ранее Вашингтон оказывал содействие российским службам в расследовании готовившегося теракта в Казанском соборе в