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16:11 (мск), источник: ТАСС

Суд освободил из-под стражи четырех обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Им изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Источник: РИА "Новости"

КЕМЕРОВО, 17 октября. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырех из восьмерых обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

«Суд постановил для подсудимых Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий», — огласил решение судья.

Суд по делу «Зимней вишни»: кто ответит за гибель людей
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