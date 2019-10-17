16:11 (мск), источник: ТАСС
Суд освободил из-под стражи четырех обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Им изменили меру пресечения на запрет определенных действий.
КЕМЕРОВО, 17 октября. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырех из восьмерых обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
«Суд постановил для подсудимых Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий», — огласил решение судья.