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21:25 (мск), источник: Интерфакс

Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU — Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

«Интерфакс» не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.

Ранее в октябре газета «Коммерсант» писала, что Арсланов проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ, с него, по утверждению издания, была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. По данным источников издания, по делу также арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов.

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Как утверждает газета, расследование стало результатом досудебных соглашений о сотрудничестве, которые с Главной военной прокуратурой заключили экс-гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов и его предполагаемые подельники.

Сам Давыдов был задержан в конце декабря 2017 года по обвинению в хищении денежных средств при реализации госконтрактов Министерства обороны на поставку, монтаж и пусконаладку радиооборудования. По версии следствия, гендиректор «Воентелекома» давал указания на завышение стоимости работ в рамках исполнения контрактов.

Общий ущерб по делу следствие оценивает в более чем 1 млрд рублей.

В начале декабря 2017 года Хамовнический суд Москвы отправил под арест по этому делу первого заместителя гендиректора «Воентелекома» Олега Савицкого и бывшего советника коммерческого директора компании Дмитрия Семилетова. Позднее аналогичную санкцию суд вынес в отношении гендиректора ООО «ЭрСиАй» Татьяны Ильиной.

Фигурантам инкриминируются несколько эпизодов хищения денежных средств при исполнении госконтрактов (ч.4 ст. 159 УК РФ).

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