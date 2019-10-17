Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Голландии нашли семью, ждавшую конца света в подвалеОтец и шестеро детей девять лет прожили в изоляции на ферме
Фоторепортажи
51Лучшие в мире снимки #Water2019: ныряйте
28Умер Алексей Леонов
22:04 (мск), источник: ТАСС

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд на полгода смягчил приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко с 13 лет колонии до 12,5 лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Суд постановил приговор изменить, убрать из обвинения квалифицицирующий признак “в группе лиц по предварительному сговору” и назначить наказание по совокупности преступлений 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима», — огласил решение судья.

Экс-полковник в ходе заседания подробно разбирал свой приговор, доказывая суду незаконность и необоснованность обвинительной части. Суммарно выступление Захарченко заняло примерно 11 часов.

Прокуратура просила отменить приговор в части оправдания Захарченко по эпизоду получения взятки от ресторатора Мехди Дусса и направить на новое рассмотрение в ином составе суда. Защита Захарченко ходатайствовала об отмене обвинительного приговора и вынесении оправдательного.

Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 млн 990 тыс. руб., лишив его звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. При этом суд оправдал Захарченко по одному из эпизодов коррупции в связи «с непричастностью к преступлению».

Речь идет о взятке в размере $800 тыс., которую, по версии следствия, вынужден был передать Захарченко и его соучастнику владелец ресторана «Ля Маре» Мехди Дусс. Посредниками при передаче взятки, по данным следствия, выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин.

Суд вынес вердикт по делу полковника Захарченко
Во время загрузки произошла ошибка.
11 июня© Ньюстюб
 "Мы перенесли границу построенного Лаврентием Берией города, который остается самым закрытым и секретным!"
"Происходят явления, которые никогда человечество не наблюдало"
США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
ВОЗ: в России эпидемия туберкулеза. Правда, раньше было еще хуже
Скандал из-за юбки: зачем Собчак вывела из себя Поклонскую
Тянут на дно: россияне погрязли в долгах по кредитам
В Калуге улицу Никитина хотят переименовать в улицу Никитина
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные лекарства Доктор Александр Мясников заметил, что примерно восемь из десяти российских врачей регулярно выписывают пациентам средства из списка «пустышек».
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Шварценеггер и Хэмилтон поцеловались на красной дорожке Звезды представили нового «Терминатора» в Лондоне
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Анастасия Решетова и Тимати стали родителями (фото) Новорожденный стал для пары первым общим ребенком
Леди
Ксения Бородина изменилась до неузнаваемости с новой прической Ведущая показала новый образ.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь