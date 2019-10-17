Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

«Суд постановил приговор изменить, убрать из обвинения квалифицицирующий признак “в группе лиц по предварительному сговору” и назначить наказание по совокупности преступлений 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима», — огласил решение судья.
Экс-полковник в ходе заседания подробно разбирал свой приговор, доказывая суду незаконность и необоснованность обвинительной части. Суммарно выступление Захарченко заняло примерно 11 часов.
Прокуратура просила отменить приговор в части оправдания Захарченко по эпизоду получения взятки от ресторатора Мехди Дусса и направить на новое рассмотрение в ином составе суда. Защита Захарченко ходатайствовала об отмене обвинительного приговора и вынесении оправдательного.
Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 млн 990 тыс. руб., лишив его звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. При этом суд оправдал Захарченко по одному из эпизодов коррупции в связи «с непричастностью к преступлению».
Речь идет о взятке в размере $800 тыс., которую, по версии следствия, вынужден был передать Захарченко и его соучастнику владелец ресторана «Ля Маре» Мехди Дусс. Посредниками при передаче взятки, по данным следствия, выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин.