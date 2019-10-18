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02:58 (мск), источник: РИА Новости

В Магадане задержали подозреваемых в избиении редактора информагентства

МАГАДАН, 18 окт — РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские в Магадане задержали двух напавших на главного редактора местного информагентства «Весьма» Андрея Гришина, оба признали вину, сообщает в пятницу управление МВД России по региону.

Ранее редактор независимого агентства «Весьма» Андрей Гришин обратился в полицию с заявлением о нападении и нанесении ему телесных повреждений. Гришин сообщил, что двое неизвестных поджидали его в подъезде дома, нанесли ему несколько ударов и угрожали с требованием в будущем думать, о чем он пишет. Гришин также заявлял, что не знает, что конкретно не устроило в его публикациях нападавших.

«В кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска магаданской полиции было установлено, что к преступлению причастны двое ранее не судимых жителей областного центра 27 и 19 лет», — говорится в сообщении.

Оба фигуранта признали свою вину, сообщает МВД.

Дознаватели городского отдела внутренних дел возбудили уголовное дело по статье «Побои» (до двух лет лишения свободы).

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