В Магадане задержали подозреваемых в избиении редактора информагентства

Ранее редактор независимого агентства «Весьма» Андрей Гришин обратился в полицию с заявлением о нападении и нанесении ему телесных повреждений. Гришин сообщил, что двое неизвестных поджидали его в подъезде дома, нанесли ему несколько ударов и угрожали с требованием в будущем думать, о чем он пишет. Гришин также заявлял, что не знает, что конкретно не устроило в его публикациях нападавших.
«В кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска магаданской полиции было установлено, что к преступлению причастны двое ранее не судимых жителей областного центра 27 и 19 лет», — говорится в сообщении.
Оба фигуранта признали свою вину, сообщает МВД.
Дознаватели городского отдела внутренних дел возбудили уголовное дело по статье «Побои» (до двух лет лишения свободы).