07:02 (мск), источник: Интерфакс
Главный свидетель по делу экс-губернатора Хорошавина получил условный срок
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU —
«Горбачев приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по решению суда арест с имущества подсудимого в Москве и в Краснодарском крае будет снят.
В своем последнем слове Горбачев полностью признал свою вину и напомнил суду, что ему 65 лет и он страдает рядом тяжелых заболеваний.
Судебное рассмотрение по уголовному делу Горбачева началось 16 октября. Он обвинялся в пяти эпизодах взяток в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в одном эпизоде легализации преступного дохода в составе орггруппы (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, глава секретариата по поручению Хорошавина находил бизнесменов, договаривался с ними о взятках, брал деньги и хранил у себя до момента передачи. Горбачев заключил соглашение со следствием, признал вину и дал показания против
В феврале прошлого года Хорошавин был признан виновным в получении взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Он был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
По второму уголовному делу Хорошавина обвиняют в совершении в составе преступной группы 13 преступлений по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взяток) и одного преступления по приготовлению к получению взятки в ходе предвыборной кампании выборов депутатов гордумы