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07:02 (мск), источник: Интерфакс

Главный свидетель по делу экс-губернатора Хорошавина получил условный срок

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего руководителя секретариата губернатора Сахалинской области Вячеслава Горбачева, являющегося главным свидетелем по коррупционному делу экс-губернатора Александра Хорошавина, к 7,5 годам лишения свободы условно, сообщили в пятницу агентству «Интерфакс» в суде.

«Горбачев приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по решению суда арест с имущества подсудимого в Москве и в Краснодарском крае будет снят.

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В своем последнем слове Горбачев полностью признал свою вину и напомнил суду, что ему 65 лет и он страдает рядом тяжелых заболеваний.

Судебное рассмотрение по уголовному делу Горбачева началось 16 октября. Он обвинялся в пяти эпизодах взяток в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в одном эпизоде легализации преступного дохода в составе орггруппы (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, глава секретариата по поручению Хорошавина находил бизнесменов, договаривался с ними о взятках, брал деньги и хранил у себя до момента передачи. Горбачев заключил соглашение со следствием, признал вину и дал показания против экс-губернатора и некоторых коллег по правительству региона, поэтому его уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Хорошавина арестовали в марте 2015 года. Президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

В феврале прошлого года Хорошавин был признан виновным в получении взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Он был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн руб. и лишен государственных наград.

По второму уголовному делу Хорошавина обвиняют в совершении в составе преступной группы 13 преступлений по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взяток) и одного преступления по приготовлению к получению взятки в ходе предвыборной кампании выборов депутатов гордумы Южно-Сахалинска и мэра областного центра в 2014 году. Материалы этого дела насчитывают более ста томов, суд его еще не рассматривал.

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