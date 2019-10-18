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07:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Во Франции предотвратили похожий на 11 сентября теракт

Правоохранительные органы во Франции задержали подозреваемого в подготовке атаки, похожей на теракты 11 сентября 2001 года в США, сообщил глава французского МВД Кристоф Кастанер.

Источник: Reuters

В интервью France Info он рассказал, что предполагаемый преступник «вдохновлялся 11 сентября» и планировал угнать самолет. Мужчину удалось задержать в сентябре.

По данным источника радиостанции, задержанным был 30-летний гражданин Франции, проживавший в департаменте О-де-Сен на севере страны. Мужчину обвинили в терроризме и участии в преступном сообществе и арестовали. Это стало 60-м терактом, предотвращенным во Франции с 2013 года, добавил глава МВД.

11 сентября 2001 года 19 террористов из «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них террористы направили на башни Всемирного торгового центра — самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона, четвертый — в сторону Вашингтона. В результате терактов погибли около 3 тыс. человек.

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