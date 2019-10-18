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10:06 (мск), источник: ТАСС

Руководство ОМВД «Дорогомилово» задержали за взятку в 3,5 млн рублей

Как сообщили в МВД, деньги являлись лишь первой частью выплаты от общей суммы 12 млн рублей.

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Руководство отдела МВД «Дорогомилово» в Москве задержано по подозрению в получении взятки в размере 3,5 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, эти деньги являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн рублей.

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«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска. По предварительной информации, эти денежные средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы. «Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы и их привлечение к ответственности», — отметили в МВД.

В связи с задержанием руководство столичной полиции начало проверку.

«Руководством столичного главка полиции назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сказали в ведомстве.

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