10:06 (мск), источник: ТАСС
Руководство ОМВД «Дорогомилово» задержали за взятку в 3,5 млн рублей
Как сообщили в МВД, деньги являлись лишь первой частью выплаты от общей суммы 12 млн рублей.
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Руководство отдела МВД «Дорогомилово» в Москве задержано по подозрению в получении взятки в размере 3,5 млн рублей. Как сообщили ТАСС в
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска. По предварительной информации, эти денежные средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Также в министерстве отметили, что материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы. «Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы и их привлечение к ответственности», — отметили в МВД.
В связи с задержанием руководство столичной полиции начало проверку.
«Руководством столичного главка полиции назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сказали в ведомстве.