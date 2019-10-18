Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Карлсон прилетел». Мужчина из Казахстана торгует с помощью крана Житель Казахстана проявил смекалку и воспользовался подъемным краном для торговли
Фоторепортажи
12В Парижском зоопарке поселили «ползучую слизь»
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
12:24 (мск), источник: Интерфакс

Полиция в Мексике отпустила задержанного сына наркобарона после перестрелки с мафией

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU — Правоохранительным органам в мексиканском городе Кульякан (штат Синалоа) пришлось отпустить задержанного сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, также известного по прозвищу «Эль Чапо» («Коротышка»), после ожесточенной перестрелки с боевиками наркокартеля Лоэры, сообщает в пятницу The Guardian.

Источник: Reuters

По данным издания, мексиканские силовики задержали Овидио Гусмана Лопеса, которого в США обвиняют в торговле наркотиками, в одном из домов в Кульякане в четверг, 17 октября. Вскоре после этого группа полицейских, сопровождавших Лопеса в участок, подверглась обстрелу со стороны боевиков наркокартеля. Боевики также начали сооружать баррикады в городе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Мексиканский наркобарон Эль Чапо получил в США пожизненный срок и еще 30 лет тюрьмы

По данным местных СМИ, по крайней мере одна из дорог, ведущих из города, была заблокирована баррикадой из горящих машин, а другие выходы из населенного пункта перекрыла армия. Кроме того, преступники взяли в заложники нескольких силовиков, отмечали СМИ. Как передает телеканал Abc7, противостояние между боевиками наркокартеля и правоохранительными органами продолжалось несколько часов.

После этого, по словам министра безопасности Мексики Альфонсо Дурасо, было принято решение отпустить Лопеса, чтобы не подвергать опасности жизнь силовиков и восстановить порядок в городе.

28-летний Овидио Гусман Лопес — один из четырех детей «Коротышки» от его второго брака. В феврале 2019 года Министерство юстиции США предъявило сыну наркобарона обвинение в торговле кокаином.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Лоэра был приговорен в США к пожизненному заключению в январе 2019 года. За свою жизнь он был арестован несколько раз, два раза ему удавалось бежать из особо охраняемых мексиканских тюрем. В 2016 году его в очередной раз арестовали в Мексике и на следующий год экстрадировали в США.

Читайте также
Мексика в зоне пристального внимания борцов с наркокартелями. Армия страны несет потери и отступает
Во время загрузки произошла ошибка.
13:27 (мск)© Ньюстюб
Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Наталью Бочкареву лишили водительских прав
В России могут запретить пластиковые пакеты
Россия отвергла предложение провести Олимпиаду на Курилах
Самую большую тюрьму в мире закроют (фото)
Иностранец показал миру красоту советского метро (фото)
Леди Гага упала со сцены, исполняя откровенный танец с фанатом
Здоровье
10 правил питания для тех, кто любит выпить Лучше завязать со спиртным, но если не получилось – поешьте.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Шварценеггер и Хэмилтон поцеловались на красной дорожке Звезды представили нового «Терминатора» в Лондоне
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Сын Певцова и Дроздовой вырос красавцем (фото) Поклонники засыпали комплиментами дружную семью
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь