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20:00 (мск), источник: РИА Новости

В МВД раскрыли подробности ДТП с «пьяным» мальчиком под Кировом

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сбивший в Кировской области ребенка сотрудник полиции пытался оказать ему медицинскую помощь, заявил начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергей Баранцев.

Источник: РИА Новости

Ранее телеканал РЕН ТВ, сославшись на неназванного очевидца, сообщил, что офицер МВД якобы обвинял «умирающего на его глазах мальчика» в том, что тот помял капот его машины, а затем пнул ребенка ногой.

Представитель ведомства в комментарии РБК эту информацию опроверг. По его словам, сотрудник полиции пытался оказать ребенку медпомощь, однако «пульс прощупывался уже слабо».

«Буквально в этом же месте, недалеко, проживала медсестра, которая начала оказывать срочную помощь. К сожалению, это не привело к каким-либо результатам», — заявил Баранцев.

В МВД рассказали, что в день аварии их сотрудник был в отпуске. Он ехал с семьей на машине и был, как показала служебная проверка, абсолютно трезвый.

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«Все произошло со второстепенной дороги под горку. Деревья закрывали обзор. На него выехал мальчик, который, к сожалению, погиб, ударился о машину», — отметил Баранцев.

На данный момент полицейский продолжает работать в МВД, он может быть привлечен к ответственности только по результатам уголовного дела, заключили в ведомстве.

Дело «пьяного» мальчика

По данным следствия, в июле в Кировской области шестилетнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следствие установило, что за рулем автомобиля находился полицейский.

Позже СМИ сообщили, что судмедэксперты обнаружили в крови ребенка 0,51 промилле этанола. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы.

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