Спасатели не выяснили число людей в общежитиях, затопленных после прорыва дамбы под Красноярском

«Около 2:00 мск произошел порыв дамбы, в результате чего затопило несколько общежитий артели. Мы пока не знаем, сколько именно человек там находились — учет никто не вел. Возможно, кто-то уходил из общежитий, когда это случилось», — сказали в пресс-центре.
Как сообщалось, в результате прорыва дамбы золотодобывающей артели в поселке Щетинино затопило два рабочих общежития временного типа. По последним данным, шесть человек погибли, 14 доставлены в лечебные учреждения, судьба еще 10 человек неизвестна.
МЧС направило дополнительные силы к месту инцидента.
«На место происшествия вылетел вертолет МЧС, также отправились спасатели — группировка из 200 человек. Местность сложная, это тайга, связи там почти нет», — добавили в пресс-центре.