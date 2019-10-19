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05:59 (мск), источник: Интерфакс

Спасатели не выяснили число людей в общежитиях, затопленных после прорыва дамбы под Красноярском

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Точное число работников артели, которые проживают в затопленных от порыва дамбы в Красноярском крае общежитиях, пока неизвестно, так как их учет не вели, сообщили в субботу «Интерфаксу» в пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону.

«Около 2:00 мск произошел порыв дамбы, в результате чего затопило несколько общежитий артели. Мы пока не знаем, сколько именно человек там находились — учет никто не вел. Возможно, кто-то уходил из общежитий, когда это случилось», — сказали в пресс-центре.

Как сообщалось, в результате прорыва дамбы золотодобывающей артели в поселке Щетинино затопило два рабочих общежития временного типа. По последним данным, шесть человек погибли, 14 доставлены в лечебные учреждения, судьба еще 10 человек неизвестна.

МЧС направило дополнительные силы к месту инцидента.

«На место происшествия вылетел вертолет МЧС, также отправились спасатели — группировка из 200 человек. Местность сложная, это тайга, связи там почти нет», — добавили в пресс-центре.

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