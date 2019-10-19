07:27 (мск), источник: ТАСС
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное
19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу.
Что произошло
По последним данным, при прорыве дамбы погибли 13 человек. Судьба еще 13 устанавливается.
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При этом в отделении скорой медицинской помощи Курагинской районной больницы рассказали, что состояние пострадавших оценивается как легкое и среднее. В региональном Департаменте здравоохранения добавили, что воздушные суда санитарной авиации могут совершить посадку лишь в 80 км от места ЧП.
Источник во властных структурах региона сообщил, что волна селевого потока
В МЧС сообщили, что ближайший город Артемовск от рабочего поселка находится в 60 км.
В Главном управлении МЧС по Красноярскому краю в связи с прорывом дамбы создан оперативный штаб.
Ведомство усиливает группировку для проведения
Источник в администрации Курагинского района сообщил, что поисковую операцию ведет вертолет, вылет еще двух бортов ожидается в ближайшее время.
СК возбудил уголовное дело и начал проверку обстоятельств гибели рабочих при прорыве дамбы. На место происшествия выехала
В ведомстве заявили, что в общежитиях могли находиться до 80 человек.
В МЧС в связи с инцидентом пройдет экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Совещание пройдет под руководством замглавы МЧС Павла Барышева в режиме видеоконференцсвязи.
В район прорыва дамбы вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс.
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