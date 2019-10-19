Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Техника безопасности смартфона Джоэл Московиц из Университета Беркли изучает влияние мобильных телефонов на организм человека
Фоторепортажи
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
16В Нью-Йорке закрывают самую большую тюрьму в мире
07:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа причина прорыва дамбы на российском руднике

Прорыв дамбы на руднике по добыче золота в Красноярском крае мог произойти из-за подмыва после дождей. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на администрацию Щетинкинского сельсовета Курагинского района.

«Шли дожди, судя по всему, одну дамбу подмыло. Потом одну прорвало, и остальные по цепочке», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что на руднике всего было три дамбы. Волна селевого потока из-за прорыва дамбы достигала четырех метров, рассказали ТАСС во властных структурах региона.

В момент происшествия на руднике работало около 180 человек, они до сих пор находятся в этой зоне.

Отмечается, что работники жили в строительных вагонах, некоторые из которых смыло селевым потоком после прорыва дамбы. На руднике было расположено около 15−20 таких строений.

В результате происшествия, по последним данным, погибли не менее 11 человек, четырех пострадавших госпитализировали, еще 15 осмотрели на месте. На данный момент неизвестной остается судьба 15 человек.

Разрушение дамбы в поселке Щетинкино произошло 19 октября в 06:00 по местному времени (02:00 по московскому).

Следите за развитием темы Прорыв дамбы в Красноярском крае
 Горбачев обратился к Путину
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное
Стало известно о приближении к Земле астероида
Илон Маск оценил российское образование
Численность украинского населения резко упала
Украинский Су-27 сдул людей на авиашоу
Зачем был нужен советский паспорт
Ученые нашли в джунглях Камбоджи затерянный город
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Анна Хилькевич повторила образ Памелы Андерсон на съемках Актриса показала эффектное фото с площадки нового проекта
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Страшная дочка. Как смириться? 223
Популярная сегодня тема....) 219
ничего личного 211
А вы бы стали мстить ? 198
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь