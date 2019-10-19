Дамба в Красноярском крае была построена с массой нарушений, заявили власти

«Работы сделаны кустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм», — сказал он.
До сих пор судьба 13 человек остается неизвестной, отметил глава кабмина.
«Четырнадцать пострадавших… К сожалению, число погибших будет еще уточняться», — сказал Лапшин.
Он добавил, что с пострадавшими работают медики. Три человека находятся в тяжелом состоянии, 11 — в легком и средней степени тяжести.
Позже в МЧС уточнили, что пропавшими числятся 15 человек.
Заместитель главы краевого управления МЧС Олег Матыленко, со своей стороны, сообщил, что общежития для рабочих также были построены с нарушениями — балки были ниже бьефа гидротехнического сооружения.
Дамбу технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино на реке Сайба прорвало около шести утра по местному времени. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 13 человек.
Ранее сообщалось, что дамба не числится в списках Ростехнадзора. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.