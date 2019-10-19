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10:29 (мск), источник: РИА Новости

Дамба в Красноярском крае была построена с массой нарушений, заявили власти

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Дамба, прорыв которой произошел в Красноярском крае, была построена со множеством нарушений, заявил журналистам глава краевого правительства Юрий Лапшин.

Источник: РИА "Новости"

«Работы сделаны кустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм», — сказал он.

До сих пор судьба 13 человек остается неизвестной, отметил глава кабмина.

«Четырнадцать пострадавших… К сожалению, число погибших будет еще уточняться», — сказал Лапшин.

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Он добавил, что с пострадавшими работают медики. Три человека находятся в тяжелом состоянии, 11 — в легком и средней степени тяжести.

Позже в МЧС уточнили, что пропавшими числятся 15 человек.

Заместитель главы краевого управления МЧС Олег Матыленко, со своей стороны, сообщил, что общежития для рабочих также были построены с нарушениями — балки были ниже бьефа гидротехнического сооружения.

Дамбу технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино на реке Сайба прорвало около шести утра по местному времени. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 13 человек.

Ранее сообщалось, что дамба не числится в списках Ростехнадзора. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

МЧС: 13 человек погибли при разрушении дамбы в Красноярском крае
Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
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