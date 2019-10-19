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11:05 (мск), источник: РИА Новости

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.

Источник: Pixabay/jarmoluk

Как рассказала журналистам дочь потерпевшей, ее мать отправилась в больницу и пропала. Женщина забеспокоилась и обратилась в полицию.

Пациентку искали шесть часов во всем лечебном учреждении и в итоге нашли в запертом кабинете, где стоит томограф. По словам Христовой, она услышала стук каблуков за дверями и начала кричать.

Оказалось, что ассистент рентгенолога Камелия Крастева положила женщину в томограф, зафиксировала ее, закрыла дверь кабинета и ушла. Сейчас она находится в отпуске, однако не уточняется, отправилась ли она отдыхать сразу после того как оставила пациентку или спустя несколько дней. Крастевой грозит штраф и выговор.

Руководство больницы настаивает на том, что столь длительное пребывание в томографе не отразилось на здоровье Христовой, потому что аппарат так и не включили. Однако родственники все равно намерены подать в суд.

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