В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

Как рассказала журналистам дочь потерпевшей, ее мать отправилась в больницу и пропала. Женщина забеспокоилась и обратилась в полицию.
Пациентку искали шесть часов во всем лечебном учреждении и в итоге нашли в запертом кабинете, где стоит томограф. По словам Христовой, она услышала стук каблуков за дверями и начала кричать.
Оказалось, что ассистент рентгенолога Камелия Крастева положила женщину в томограф, зафиксировала ее, закрыла дверь кабинета и ушла. Сейчас она находится в отпуске, однако не уточняется, отправилась ли она отдыхать сразу после того как оставила пациентку или спустя несколько дней. Крастевой грозит штраф и выговор.
Руководство больницы настаивает на том, что столь длительное пребывание в томографе не отразилось на здоровье Христовой, потому что аппарат так и не включили. Однако родственники все равно намерены подать в суд.