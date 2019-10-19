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11:50 (мск), источник: Интерфакс

В Красноярске благополучно сел предположительно заминированный лайнер

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Пассажирский самолет, запросивший экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о заложенной на борту бомбе, благополучно приземлился, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Как отметил собеседник агентства, сообщившего о взрывном устройстве задержали.

В пресс-службе красноярского аэропорта «Интерфаксу» подтвердили, что командир рейса запрашивал посадку. По ее данным, в аэропорту будет проводиться технический досмотр воздушного судна.

Ранее сообщалось, что в Красноярске готовится сесть самолет рейса Улан-Удэ — Москва авиакомпании «Нордавиа» из-за сообщения о заложенной бомбе.

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