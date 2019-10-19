11:50 (мск), источник: Интерфакс
В Красноярске благополучно сел предположительно заминированный лайнер
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Пассажирский самолет, запросивший экстренную посадку в Красноярске
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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Пассажирский самолет, запросивший экстренную посадку в Красноярске
Как отметил собеседник агентства, сообщившего о взрывном устройстве задержали.
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Ранее сообщалось, что в Красноярске готовится сесть самолет рейса