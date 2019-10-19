15:40 (мск), источник: Коммерсантъ
В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при прорыве дамбы
Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился объявить понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. Жертвами ЧП стали 15 человек, еще 44 пострадали.
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