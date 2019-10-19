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15:40 (мск), источник: Коммерсантъ

В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при прорыве дамбы

Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился объявить понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. Жертвами ЧП стали 15 человек, еще 44 пострадали.

Источник: Пресс-служба губернатора Красноярского края

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, губернатор также поручил краевому Минздраву помочь с оказанием необходимой медицинской помощи пострадавшим. Правительство края вместе с органами местного самоуправления должно организовать работу по ликвидации последствий происшествия.

В районе Красноярского края, где прорвало дамбу, введен режим ЧС. По предварительным данным, причиной аварии могли стать нарушения, допущенные при незаконной установке дамбы.

Разрушенную дамбу, унесшую жизни 15 человек, сняли с воздуха
Во время загрузки произошла ошибка.
15:12 (мск)© Ньюстюб
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