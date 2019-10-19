19:27 (мск), источник: Lenta.Ru
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер
«Он знал правду о трагедии “Курска”», — отмечает газета в заголовке статьи.
В клубе подводников уточнили ТАСС, что Моцак скончался утром 19 октября после тяжелой и продолжительной болезни.
22 ноября Моцаку исполнилось бы 70 лет.
Михаил Моцак участвовал в десятках боевых походов, имеет множество наград и орденов, в том числе звание Героя России. Командовал штабом Северного флота. Как пишет ТАСС, он был одним из руководителей учений, во время которых погибла подлодка «Курск», а также был командиром экспедиции по организации подъема субмарины.
В декабре 2001 года по распоряжению президента России Владимира Путина был представлен к снижению в должности в связи с данной катастрофой и в том же месяце был уволен в запас по собственному желанию. После службы на флоте работал в аппарате полномочного представителя президента в
Атомный подводный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море в августе 2000 года. Тогда погибли 118 моряков. Согласно отчету Генеральной прокуратуры, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший
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