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19:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал

Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск». Об этом «Фонтанке» сообщили в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников.

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фотографий

«Он знал правду о трагедии “Курска”», — отмечает газета в заголовке статьи.

В клубе подводников уточнили ТАСС, что Моцак скончался утром 19 октября после тяжелой и продолжительной болезни.

22 ноября Моцаку исполнилось бы 70 лет.

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Михаил Моцак участвовал в десятках боевых походов, имеет множество наград и орденов, в том числе звание Героя России. Командовал штабом Северного флота. Как пишет ТАСС, он был одним из руководителей учений, во время которых погибла подлодка «Курск», а также был командиром экспедиции по организации подъема субмарины.

В декабре 2001 года по распоряжению президента России Владимира Путина был представлен к снижению в должности в связи с данной катастрофой и в том же месяце был уволен в запас по собственному желанию. После службы на флоте работал в аппарате полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Атомный подводный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море в августе 2000 года. Тогда погибли 118 моряков. Согласно отчету Генеральной прокуратуры, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива.

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