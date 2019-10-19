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16:41 (мск), источник: РИА Новости

Семерых из 13 пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живыми

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Спасатели нашли семерых выживших после прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщили в краевом главке МЧС.

Источник: Пресс-служба губернатора Красноярского края

Судьба шестерых рабочих остается неизвестной. Их поиски будут вести в круглосуточном режиме.

Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась рано утром в районе поселка Щетинкино Курагинского района. В результате затопило два рабочих общежития. Погибли 15 человек, еще 14 пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. По данным местных властей, дамба принадлежит холдингу «Сибзолото», но нигде не зарегистрирована, ее построили кустарным способом с нарушением всех норм.

Понедельник, 21 октября, объявлен в Красноярском крае днем траура.

Разрушенную дамбу, унесшую жизни 15 человек, сняли с воздуха
Во время загрузки произошла ошибка.
15:12 (мск)© Ньюстюб
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