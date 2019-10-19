В Нальчике установили всех участников конфликта в вузе МВД

По ее словам, установлено, что был конфликт между слушателями. Определен круг его участников — они все из разных регионов. Один из них получил травмы, упал и скончался. Сейчас с ними занимаются следователи. В университете проводится служебная проверка, в Следственный комитет переданы все материалы, отметила Каргаполова.
Как сообщалось, Следственное управление СК РФ по КБР возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).
Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что накануне вечером в институте произошел конфликт между двумя слушателями, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.
По данным собеседника агентства, погибший служил в отряде спецназначения «Гром» МВД Карелии, а подозреваемый в убийстве — в ППС имени А. Кадырова МВД Чечни.
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