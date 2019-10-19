Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все путемКанадец объездил весь бывший СССР и показал красоту советского метро
Фоторепортажи
20Все путем
31Как новые российские спутники видят Землю из космоса
21:23 (мск), источник: Интерфакс

В Нальчике установили всех участников конфликта в вузе МВД

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Установлены участники конфликта в Нальчикском филиале Института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России, в результате которого погиб полицейский, сообщила «Интерфаксу» в субботу руководитель пресс-службы университета Инна Каргаполова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, установлено, что был конфликт между слушателями. Определен круг его участников — они все из разных регионов. Один из них получил травмы, упал и скончался. Сейчас с ними занимаются следователи. В университете проводится служебная проверка, в Следственный комитет переданы все материалы, отметила Каргаполова.

Как сообщалось, Следственное управление СК РФ по КБР возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что накануне вечером в институте произошел конфликт между двумя слушателями, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.

По данным собеседника агентства, погибший служил в отряде спецназначения «Гром» МВД Карелии, а подозреваемый в убийстве — в ППС имени А. Кадырова МВД Чечни.

Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии
Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов»
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Финская туристка рассказала об атмосфере в российском плацкарте
Советник Трампа обвинил Порошенко в краже 1,5 млрд долларов
Слуцкий пошутил над Дзюбой и получил ответ
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Анна Хилькевич повторила образ Памелы Андерсон на съемках Актриса показала эффектное фото с площадки нового проекта
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Сын Певцова и Дроздовой вырос красавцем (фото) Поклонники засыпали комплиментами дружную семью
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь