10:51 (мск), источник: Известия
СК назвал приоритетную версию прорыва дамбы под Красноярском
Следственный комитет (СК) России назвал основную версию прорыва дамбы в золотодобывающей артели в Красноярском крае.
«В качестве приоритетной версии наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ», — говорится в комментарии ведомства, поступившем в «Известия» 20 октября.
Ранее среди возможных причин происшествия назывались обильные осадки, большой сель и износ конструкции.
Накануне было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ), проведены обыски и изъята документация в офисе компании. 20 октября СК подтвердил задержание директора ООО «Сисим» Максима Ковалькова, начальника горного участка А. Еганова и горного мастера Е. Александрова. Их доставили в Красноярск на допрос.
В Генпрокуратуре России сообщили, что во время различных проверок деятельности компании неоднократно выявлялись нарушения.
Прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба произошел в районе деревни Щетинкино в 6:00 (2:00 мск) 19 октября. Конструкция была возведена кустарно и полностью разрушилась. Два рабочих общежития, также построенных нелегально, затопило потоками воды, грязи и камней. Погибли 15 человек, 14 госпитализированы, еще шестерых ищут.
Затопление не несет угрозу деревне. На месте организован пункт временного размещения пострадавших, куда местные приносят вещи. 21 октября объявлено днем траура.