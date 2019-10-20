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10:51 (мск), источник: Известия

СК назвал приоритетную версию прорыва дамбы под Красноярском

Следственный комитет (СК) России назвал основную версию прорыва дамбы в золотодобывающей артели в Красноярском крае.

Источник: РИА "Новости"

«В качестве приоритетной версии наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ», — говорится в комментарии ведомства, поступившем в «Известия» 20 октября.

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Ранее среди возможных причин происшествия назывались обильные осадки, большой сель и износ конструкции.

Накануне было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ), проведены обыски и изъята документация в офисе компании. 20 октября СК подтвердил задержание директора ООО «Сисим» Максима Ковалькова, начальника горного участка А. Еганова и горного мастера Е. Александрова. Их доставили в Красноярск на допрос.

В Генпрокуратуре России сообщили, что во время различных проверок деятельности компании неоднократно выявлялись нарушения.

Прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба произошел в районе деревни Щетинкино в 6:00 (2:00 мск) 19 октября. Конструкция была возведена кустарно и полностью разрушилась. Два рабочих общежития, также построенных нелегально, затопило потоками воды, грязи и камней. Погибли 15 человек, 14 госпитализированы, еще шестерых ищут.

Затопление не несет угрозу деревне. На месте организован пункт временного размещения пострадавших, куда местные приносят вещи. 21 октября объявлено днем траура.

Прорыв дамбы в Минусинске: СК проводит обыски в «Сибзолото»
Во время загрузки произошла ошибка.
04:12 (мск)© Ньюстюб
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