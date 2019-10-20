СК заявил о двух прорванных дамбах на артели под Красноярском

«Во время ЧС произошел прорыв двух дамб, а не одной, каскад дамб разрушился», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс».
Ранее было известно об одной дамбе на реке Сейбе, она обслуживала технологический водоем. Утром 19 октября в районе деревни Щетинкино произошел прорыв, конструкция полностью разрушилась. Известно, что сооружение было возведено кустарно и не числилось в Ростехнадзоре.
Водой снесло два нелегально построенных общежития для рабочих. Погибли 15 человек, 14 госпитализированы, еще шестерых ищут.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ) — именно эту версию СК называет приоритетной. Проведены обыски и изъята документация в офисе ООО «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото») которому принадлежит дамба. Задержаны директор компании Максим Ковальков, начальник горного участка А. Еганов и горный мастер Е. Александров, их ждет допрос.
В Генпрокуратуре России ранее сообщили о выявленных в ходе проверок нарушениях в деятельности компании.
21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура.