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12:21 (мск), источник: Известия

СК заявил о двух прорванных дамбах на артели под Красноярском

На золотодобывающей артели в Красноярском крае произошел прорыв не одной, а сразу двух дамб. Об этом 20 октября сообщила старший помощник главы регионального управления СК Ольга Шаманская.

«Во время ЧС произошел прорыв двух дамб, а не одной, каскад дамб разрушился», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс».

Ранее было известно об одной дамбе на реке Сейбе, она обслуживала технологический водоем. Утром 19 октября в районе деревни Щетинкино произошел прорыв, конструкция полностью разрушилась. Известно, что сооружение было возведено кустарно и не числилось в Ростехнадзоре.

Водой снесло два нелегально построенных общежития для рабочих. Погибли 15 человек, 14 госпитализированы, еще шестерых ищут.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ) — именно эту версию СК называет приоритетной. Проведены обыски и изъята документация в офисе ООО «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото») которому принадлежит дамба. Задержаны директор компании Максим Ковальков, начальник горного участка А. Еганов и горный мастер Е. Александров, их ждет допрос.

В Генпрокуратуре России ранее сообщили о выявленных в ходе проверок нарушениях в деятельности компании.

21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура.

На месте прорыва дамбы в Красноярском крае продолжаются поисково-спасательные работы
Во время загрузки произошла ошибка.
04:12 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Прорыв дамбы в Красноярском крае
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