16:48 (мск), источник: Lenta.Ru
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщает портал DVhab.ru.
По данным источника, росгвардейцы со всего Дальневосточного федерального округа приехали в Хабаровский край, чтобы сдать экзамен и получить краповый берет. Мужчина из
В схватке ему проломили череп, он впал в кому и скончался, не приходя в сознание.
В сентябре сообщалось, что семеро бойцов спецназа ФСИН получили краповые береты. В соревновании участвовали 85 бойцов из 38 регионов России.