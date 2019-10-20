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16:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец Росгвардии погиб во время экзамена

Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщает портал DVhab.ru.

По данным источника, росгвардейцы со всего Дальневосточного федерального округа приехали в Хабаровский край, чтобы сдать экзамен и получить краповый берет. Мужчина из Улан-Удэ прошел ряд испытаний и дошел до рукопашного боя.

В схватке ему проломили череп, он впал в кому и скончался, не приходя в сознание.

В сентябре сообщалось, что семеро бойцов спецназа ФСИН получили краповые береты. В соревновании участвовали 85 бойцов из 38 регионов России.

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