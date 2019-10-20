В Италии эвакуировали 4 тысячи человек из-за старой бомбы

Строители обнаружили бомбу времен Второй мировой войны на одной из центральных площадей города Больцано на севере Италии.
Местные власти в срочном порядке эвакуировали около 4 тысяч человек, перекрыли улицы и шоссе в округе, сообщает агентство ANSA. Было также приостановлено движение на железнодорожной ветке, соединяющей Италию с Австрией и Германией.
Операция по извлечению бомбы длилась три часа. Ее поместили в деревянный ящик и вывезли для обезвреживания. Местные жители смогли вернуться в свои дома.
Во время Второй мировой войны Больцано подвергся 13 крупным бомбардировкам, во время которых было разрушено 60% сооружений в городе.