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18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Италии эвакуировали 4 тысячи человек из-за старой бомбы

Ее обезвредили.

Строители обнаружили бомбу времен Второй мировой войны на одной из центральных площадей города Больцано на севере Италии.

Местные власти в срочном порядке эвакуировали около 4 тысяч человек, перекрыли улицы и шоссе в округе, сообщает агентство ANSA. Было также приостановлено движение на железнодорожной ветке, соединяющей Италию с Австрией и Германией.

Операция по извлечению бомбы длилась три часа. Ее поместили в деревянный ящик и вывезли для обезвреживания. Местные жители смогли вернуться в свои дома.

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Кареты скорой помощи помогают эвакуировать пациентов больниц и пожилых людей

Во время Второй мировой войны Больцано подвергся 13 крупным бомбардировкам, во время которых было разрушено 60% сооружений в городе.

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Больцано

Анна Лысенко

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