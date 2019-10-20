23:40 (мск), источник: ТАСС
Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/ — Ведомство также проверит все участки, где работает компания «Сисим», на чьем месторождении и произошло ЧП.
Росприроднадзор попросит правительство разрешить ведомству проверить все дамбы в России в связи с трагедией в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в
«В понедельник Росприроднадзор обратится в правительство РФ с просьбой разрешить службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии», — сказал собеседник агентства.
По его словам, ведомство также начиная с 23 октября проверит все участки, где работает компания «Сисим», на чьем месторождении произошло ЧП.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.