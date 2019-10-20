Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Футболист запутался и упал во время празднования гола (видео)Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле спас свою команду от поражения во время матча с «Аталантой»
Фоторепортажи
28Умер Алексей Леонов
16В Нью-Йорке закрывают самую большую тюрьму в мире
23:40 (мск), источник: ТАСС

Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/ — Ведомство также проверит все участки, где работает компания «Сисим», на чьем месторождении и произошло ЧП.

Источник: РИА "Новости"

Росприроднадзор попросит правительство разрешить ведомству проверить все дамбы в России в связи с трагедией в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства.

«В понедельник Росприроднадзор обратится в правительство РФ с просьбой разрешить службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ведомство также начиная с 23 октября проверит все участки, где работает компания «Сисим», на чьем месторождении произошло ЧП.

Прорыв дамбы в Красноярском крае
12:21 (мск)СК заявил о двух прорванных дамбах на артели под Красноярском
10:51 (мск)СК назвал приоритетную версию прорыва дамбы под Красноярском
06:42 (мск)Задержан директор компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбу
 "Мы перенесли границу построенного Лаврентием Берией города, который остается самым закрытым и секретным!"
"Происходят явления, которые никогда человечество не наблюдало"
Помпео: перемирие в Сирии в основном соблюдается
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Появилось видео исторического проката российской фигуристки
Эксперт: «Адмирал Нахимов» не поможет флоту в борьбе с США
В Петербурге 15 человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
В соцсетях массово повторяют танец Джокера (фото, видео)
Футболист запутался и упал во время празднования гола (видео)
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Марку Hummer могут возродить Американский концерн General Motors может вновь начать выпуск дорогих и очень крутых внедорожников и пикапов, передает агентство «Рейтер». И не исключено, что специально для этого будет возрождена марка Hummer
Кино
Анна Хилькевич повторила образ Памелы Андерсон на съемках Актриса показала эффектное фото с площадки нового проекта
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Добрая королева Бесс - 2 252
Семья на расстоянии? 152
Еженедельный пирог или пирог на каждый день 124
Питер 116
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь