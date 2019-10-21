В Нижнекамске ветеринар отказалась помочь умирающей собаке

Как оказалось, собаку на остановке «Гостиница «Кама» сбил таксист. Её хозяин — пожилой мужчина — не успел быстро среагировать, в результате чего питомец получил серьёзные травмы. Виновник происшествия сразу же скрылся с места ДТП, поэтому на помощь животному и его хозяину пришла местная жительница Эльвира.
— Я сразу обзвонила всех ветеринаров и клиники города, в воскресенье работает лишь одна — клиника Cats&Dogs на Южной. Мы подъехали туда в 8:35. Примерно в 8:45 подошла врач (клиника работает с 9:00). Мы просили принять нас пораньше, собака умирала, уже практически не подавала признаков жизни. Врач отказалась, — цитирует женщину паблик в социальной сети «ВКонтакте».
Хозяин с собакой всё же решил дождаться открытия клиники. Однако, вместо того чтобы оказать экстренную помощь животному, врач начала требовать от пенсионера ветеринарный паспорт с отметками о прививках от бешенства. Документов с собой мужчина не имел, они остались дома.
В итоге врач отказалась принять животное. Раненая собака умерла на пороге ветеринарной клиники.