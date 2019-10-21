13:03 (мск), источник: РИА Новости
Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины
МОСКВА, 21 окт — РИА новости. Очередная катастрофа может произойти на Горьковской плотине (Нижегородская ГЭС), которую может прорвать
В районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба 19 октября прорвало дамбы на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото»). В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести, пострадали 26 человек.
Мы имеем дело с системой, которая чревата такими ошибками и последствиями. Без подпора снизу, соответственно, на уровне 68 метров, нет никакой уверенности в том, что эта плотина устойчива.
По его словам, новое ЧП произойдет, если не будет введен Нижегородский низконапорный узел и не проведена достройка Чебоксарского гидроузла.
Ученый отметил, что если ни того, ни другого не будет сделано, то последствия будут более серьезными, чем при ЧП в Красноярском крае.