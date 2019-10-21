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13:03 (мск), источник: РИА Новости

Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины

МОСКВА, 21 окт — РИА новости. Очередная катастрофа может произойти на Горьковской плотине (Нижегородская ГЭС), которую может прорвать из-за того, что не построены сооружения, предусматривающие ее устойчивость, это приведет к массовым затоплениям, заявил руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, выступая в Совете Федерации.

Источник: РИА Новости

В районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба 19 октября прорвало дамбы на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото»). В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести, пострадали 26 человек.

Мы имеем дело с системой, которая чревата такими ошибками и последствиями. Без подпора снизу, соответственно, на уровне 68 метров, нет никакой уверенности в том, что эта плотина устойчива.
Виктор Данилов-Данильян
руководитель Института водных проблем РАН

По его словам, новое ЧП произойдет, если не будет введен Нижегородский низконапорный узел и не проведена достройка Чебоксарского гидроузла.

Ученый отметил, что если ни того, ни другого не будет сделано, то последствия будут более серьезными, чем при ЧП в Красноярском крае.

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