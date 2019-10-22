В Татарстане уволилась заклеившая первоклассникам рты скотчем учительница

Как пишет портал «Мой Альметьевск», инцидент произошел в школе № 25. Якобы во время урока за разговоры учительница заклеила некоторым ученикам рот скотчем.
Родители возмутились произошедшей ситуацией, один из них написал заявление в полицию.
Позднее стало известно, что педагог была отстранена от работы, а затем уволилась. Работать в данной школе она начала в начале года. Начальник Управления образования города Ирина Павловская сообщила, что была проведена проверка по регламенту, кроме того, расследованием инцидента занимается прокуратура.
21 октября сообщалось, что директор школы № 2 в городе Поронайске на Сахалине, где группа учеников избила одноклассницу, ушел в отставку. 15 октября учащиеся четвертого класса группой избили свою одноклассницу на крыльце школы после занятий. Причиной агрессии стало то, что девочка на последнем уроке напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание.