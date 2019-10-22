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07:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

МВД Ингушетии заплатит за смерть задержанного полтора миллиона

Как стало известно «Ъ», Магасский районный суд принял решение, обязывающее МВД Ингушетии выплатить Лемке Далиевой, матери умершего от пыток в Центре по борьбе с экстремизмом Магомеда Далиева, 1,5 млн руб. Эта сумма в десять раз меньше той, что была заявлена в поданном Далиевой иске. Адвокаты потерпевшей намерены обжаловать решение в Верховном суде республики, а если и там «не найдут понимания», обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Согласно решению Магасского районного суда, МВД Ингушетии должно выплатить 78-летней местной жительнице Лемке Далиевой 1,5 млн руб. компенсации за гибель ее сына Магомеда Далиева от пыток в республиканском Центре по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ). Между тем Далиева требовала компенсацию в размере 15 млн руб.

Нам непонятно, чем, собственно, руководствовался суд, оценивая жизнь человека в столь мизерную сумму", — посетовал в беседе с «Ъ» адвокат потерпевшей Андрей Сабинин.

Он напомнил, что у Магомеда Далиева на иждивении были пожилые мать и отец.

Как ранее рассказывал «Ъ», семеро ингушских силовиков — начальник центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Тимур Хамхоев, его заместители Сергей Хандогин, Алихан Беков и Андрей Бизнасюк, а также начальник Сунженского РОВД Магомед Беков, полицейский Адлан Хамхаев и чекист Магомед Цароев были задержаны летом 2016 года сотрудниками ФСБ.

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Их обвинили в разбое и истязаниях задержанных. А один из местных жителей — Магомед Далиев, попавший в руки борцов с экстремизмом, после пыток скончался. В июне 2018 года силовиков приговорили к различным срокам заключения: начальник Тимур Хамхоев получил семь лет, его заместитель Сергей Хандогин — три года условно, сотрудник ЦПЭ Иса Аспиев — пять с половиной лет, а его коллега Андрей Бизнасюк — шесть лет. Самый большой срок — десять лет колонии — получил бывший полицейский Алихан Беков, который был признан виновным в гибели Магомеда Далиева.

Участвовавший в заседании магасского суда прокурор с решением о взыскании с республиканского МВД в пользу матери Магомеда Далиева полутора миллионов рублей согласился, сообщив, что прокуратура, в свою очередь, будет добиваться взыскания этой суммы с осужденного экс-полицейского Алихана Бекова.

Между тем адвокаты потерпевшей намерены обжаловать решение в Верховном суде республики. Если же не удастся добиться значительного увеличения компенсации и там, то они намерены направить жалобу в ЕСПЧ. «Моя доверительница требовала 15 млн руб., поэтому решение суда будет обжаловано в вышестоящей судебной инстанции», — подтвердил «Ъ» адвокат Сабинин.

По его словам, в ЕСПЧ может быть направлена не только жалоба, но и иск о возмещении морального ущерба от преступных действий силовиков.

В Евросуде довольно часто рассматриваются такие дела и назначаются значительные компенсации.
Андрей Сабинин
адвокат потерпевшей

Стоить напомнить, что недавно адвокаты потерпевшей добились отмены судебного решения, на основании которого условно-досрочно был освобожден один из фигурантов — экс-начальник Сунженского РОВД Магомед Беков.

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Бывшего полицейского, освобожденного в мае 2019 года от трехлетнего срока заключения по состоянию здоровья, снова задержали и отправили в Пятигорский СИЗО «Белый лебедь». Это произошло сразу после решения президиума Верховного суда Кабардино-Балкарии, куда пожаловались адвокаты потерпевшей стороны, утверждавшие, что экс-полицейский Беков здоров, а документы о его якобы тяжелой болезни сфальсифицированы. Если последнее утверждение подтвердится, то к ответственности могут привлечь и сотрудников медицинской комиссии ФСИН.

Отметим, что благодаря усилиям адвокатов Далиевой не удалось добиться условно-досрочного освобождения и главному фигуранту дела о пытках Тимуру Хамхоеву: суд ему в удовлетворении ходатайства отказал.

Муса Мурадов

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