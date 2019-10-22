Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Техника безопасности смартфона Джоэл Московиц из Университета Беркли изучает влияние мобильных телефонов на организм человека
Фоторепортажи
12Последствия тайфуна «Хагибис»
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
10:13 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае на месте прорыва дамбы нашли сейф

КРАСНОЯРСК, 22 окт — РИА Новости. Полицейские охраняют металлический сейф, найденный в районе прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.

Источник: РИА Новости

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что волной смыло вагончик, в котором мог храниться сейф с намытым золотом.

В месте разлива реки Сейба из-за прорыва дамбы после осушения одной из заводей обнаружен металлический сейф. В настоящее время на месте находятся сотрудники полиции, Следственного комитета и МЧС.
МВД

Сейф еще не вскрыли. «Сотрудники полиции обеспечивают безопасность на месте обнаружения металлического сейфа», — добавили в главке.

В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна.

 Газ из США: Киев обрадовался, да не тут-то было
Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир
Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии
Горбачев назвал победителей в холодной войне
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Госдеп США назвал свою версию взрыва под Северодвинском
Древнейшая в мире жемчужина обнаружена в Абу-Даби
Спрос на бензин рекордно упал
СМИ: государство будет страховать добровольные пенсии
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Самые маленькие «Тойоты»: старт зимой 2020 года Через несколько месяцев Toyota обещает представить серийные версии новых средств передвижения. Речь идет о самом маленьком автомобильчике, который пока носит кодовое имя Ultra-compact BEV (последнее переводится как Battery Electric Vehicle) и о самокате
Кино
Анна Михалкова снова стала «обычной женщиной»: фото со съемок Началась работа над продолжением популярного сериала Бориса Хлебникова
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз В жизни гимнастки произошло радостное событие
Леди
Филипп Киркоров надел корону и сверкающие лоферы Артист заинтриговал публику.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь