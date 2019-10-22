10:13 (мск), источник: РИА Новости
В Красноярском крае на месте прорыва дамбы нашли сейф
КРАСНОЯРСК, 22 окт — РИА Новости. Полицейские охраняют металлический сейф, найденный в районе прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что волной смыло вагончик, в котором мог храниться сейф с намытым золотом.
В месте разлива реки Сейба
из-запрорыва дамбы после осушения одной из заводей обнаружен металлический сейф. В настоящее время на месте находятся сотрудники полиции, Следственного комитета и МЧС.
Сейф еще не вскрыли. «Сотрудники полиции обеспечивают безопасность на месте обнаружения металлического сейфа», — добавили в главке.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту